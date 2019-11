Mineira vence campeonato de preparo de café e vai representar o Brasil no Mundial de Baristas

Júlia Fortini, da Academia do Café, se classificou para o Mundial, que será ano que vem, na Austrália (foto: Divulgação)

O maior estado produtor de café do país terá, pela primeira vez, uma representante na principal competição de baristas do mundo. A mineira Júlia Fortini conquistou no último fim de semana o Campeonato Brasileiro de Preparo de Café (Brewers), uma das três competições nacionais realizadas durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte.









Júlia é da quinta geração de uma família produtora de cafés especiais e que criou, em Belo Horizonte, a Academia do Café, cafeteria e escola de baristas que funciona em dois endereços: no Funcionários e na Savassi. Para a competição, Júlia escolheu o café Gesha 1931, produzido em uma fazenda no sudoeste da Etiópia, na região de Bench Maji.





"A partir do momento que você escolhe o café, tem que escolher o melhor método para que as notas fiquem nítidas para os juízes. Além disso, conta muito a forma como é apresentado, contato visual, limpeza, organização", conta.





Agora, Júlia se prepara para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Baristas, de 4 a 7 de maio, em Melbourne (Austrália). A competição vai reunir mais de 100 baristas de diversas partes do mundo.