Para aproveitar a Black Friday: quais os celulares mais buscados no segundo semestre

(foto: pixabay)



Os smartphones estão entre os produtos com maior procura na Black Friday . Mesmo quando não recebem os maiores descontos, são irresistíveis para quem já pretende adquirir um modelo. Por isso, é comum encontrar alguns celulares mais buscados no segundo semestre.

É nesse período que começam as pesquisas de preços e a preparação para a Black Friday. Conhecer os modelos, inclusive, permite comparar preços e fugir das fraudes.

1. Xiaomi Redmi Note 7 - R$ 850,00

A Xiaomi caiu de vez no gosto do brasileiro e seus celulares estão entre os mais buscados. O Redmi Note 7 ganha destaque, com armazenamento interno de 32 GB, câmera traseira de 48 MP e frontal de 16 MP.

As câmeras também têm inteligência artificial, enquanto a tela tem 6,3 polegadas e um notch em formato de gota. O preço médio é de R$ 850,00 para a versão de 32 GB.

2. Xiaomi Redmi Note 8 - R$ 920,00

Ainda sobre a fabricante chinesa, o Redmi Note 8 tem conquistado o interesse do mercado. Em vez de duas câmeras, você tem acesso a 4 delas para fotos de maior qualidade e ultrarresolução.

O armazenamento de 64 GB aliado a um processador de oito núcleos oferece a melhor experiência para jogos. Quando a bateria acabar, bastam 2 horas de carregamento completo. O preço médio é de R$ 920,00.

3. Apple iPhone 8 — R$ 2.320,00

A Apple também aparece entre os celulares mais buscados do segundo semestre. Com os lançamentos, o iPhone 8 tem se tornado mais atraente. A tela tem 4,7 polegadas e retina HD.

O armazenamento parte de 64 GB e o desempenho é elevado. Na hora de carregar, a tecnologia sem fio garante uma boa experiência. O preço médio é de R$ 2.320,00.



4. Apple iPhone XR — R$ 3.240,00

Os novos modelos da Apple também chamam a atenção. O iPhone XR é um top de linha com tela OLED, câmera com excelente resolução e qualidade de imagem diferenciada.

Com, no mínimo, 64 GB de armazenamento e oferece um desempenho rápido. Porém, a principal ausência no modelo é a lente dupla, que está na maioria dos celulares de alto padrão. O preço médio é de R$ 3.240,00.

5. Samsung Galaxy A10 — R$ 615,00

A fabricante sul-coreana Samsung conta com smartphones e linhas que figuram entre os mais buscados. O Galaxy A10 traz uma tela infinita de 6,2 polegadas e câmeras de 13 MP e 5 MP.

A bateria suporta o dia inteiro, mesmo com o processador de alto desempenho. O preço médio é de R$ 615,00.

6. Samsung Galaxy A20 — R$ 740,00

Já o Galaxy A20 aparece entre os celulares mais buscados por ser robusto. A tela é um pouco maior, com 6,4 polegadas, mas permanece infinita. O armazenamento interno é de 32 GB e pode ser expandido, o que garante versatilidade.

Entre as funções extras, há reconhecimento facial e leitor de digital, duas possibilidades para aumentar a sua segurança. O preço médio é de R$ 740,00.

7. Samsung Galaxy A30 — R$ 960,00

No segundo semestre, o Galaxy A30 passou a ser buscado como um modelo de entrada com preço intermediário. As câmeras trazem ainda mais qualidade, com 16 MP em ambas. A tela também tem melhor nitidez e é infinita do tipo Full HD+.

Aproveite o assistente pessoal exclusivo e o carregamento rápido. Tem valor médio de R$ 860,00.

8. Samsung Galaxy A50 — R$ 1.230,00

Acima de seus anteriores, o Galaxy A50 traz câmera tripla com 25 MP de resolução. A tela infinita e extremamente resistente tem alta definição e ele ainda é do tipo dual chip.

Com bateria potente e capaz de aguentar durante o dia, é uma opção para ter uma experiência de destaque. O preço médio é de R$ 1.230,00.

9. Samsung Galaxy A70 — R$ 1.440,00

Uma das principais novidades da linha é o A70. Então, sem surpresas, ele é um dos celulares mais buscados do segundo semestre. A câmera tripla ainda traz ajuste de profundidade e lente ampla, com 32 MP de resolução.

A tela tem 6,7 polegadas infinitas e a capacidade interna é de 128 GB. Com bateria igualmente potente, é ideal para o cotidiano. O valor médio é de R$ 1.440,00.

10. Samsung Galaxy S9 — R$ 2.070,00

Top de linha da fabricante, o Galaxy S9 antecedeu o principal lançamento até o segundo semestre. Os motivos para aparecer na lista são suas especificações. A câmera tem funções automáticas e boa resolução, enquanto a tela de 5,8 polegadas garante nitidez.

Com scanner de íris e resistência à água e poeira, promete trazer a melhor experiência. O preço médio é de R$ 2.070,00.

Desde os modelos de entrada aos tops de linha, os celulares mais buscados no segundo semestre formam uma lista variada. Em comum, demonstram o interesse crescente do brasileiro no aparelho e a grande expectativa para a Black Friday e seus descontos