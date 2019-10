Saiba quais são os itens mais comprados na Black Friday do Brasil

(foto: Anna Dziubisnka/Unsplash)







Com os descontos atraentes, a Black Friday tem se tornado mais popular no Brasil . Se, em 2014, apenas 27% conheciam o evento, o número saltou para 99,5%, em 2018. Embora as vendas cresçam em relação ao restante do mês e até do semestre, algumas ofertas se destacam.

Seja por causa do preço, seja pela necessidade de consumo, as pessoas preferem alguns itens na sexta-feira de descontos. O Google, em um relatório elaborado pelo segmento Think with Google, compilou os dados e revelou o que os clientes preferem comprar nessa época.

Os produtos mais comprados

No topo da lista, aparece um dos itens mais usados da atualidade: o smartphone. Esse equipamento obtém quase 40% de compras e sai muito à frente dos outros elementos. A TV fica em 2º lugar, com 26%. Do terceiro ao quinto, há eletroportáteis, informática e eletrodomésticos, respectivamente. Esses números demonstram como a preferência fica com produtos eletroeletrônicos e, portanto, que são mais caros.



Nas outras cinco posições, aparecem os itens voltados para o cuidado pessoal e beleza. Do sexto ao décimo lugar, surgem, na ordem: roupas femininas, perfumes, tênis, acessórios e calçados.

Os maiores descontos

Para conhecer os principais descontos, o site Zoom levantou quais foram os produtos com as maiores reduções de preços, durante a edição de 2017. No topo da lista, itens de uso pessoal e da cozinha se destacam.



A primeira posição é do vaporizador de roupas, com uma queda de 31%. Em segundo lugar, há o curvador de cílios, com 21%. O grill de cozinha aparece em terceiro, com 16%. As cinco primeiras posições são complementadas pelo CD (14%) e colchão inflável (14%).

O dock station (13%) e o jogo americano (12%) aparecem quase empatados, assim como o hidratante (12%) e o vestido (11%). Por fim, há os jogos para videogame (11%).