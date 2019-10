Guedes vê clima para votar reforma administrativa na Câmara este ano

(foto: Marcelo Ferreira/CB)

O ministro da Economia,, disse nesta quinta-feira a um grupo de economistas do mercado financeiro que está confiante no andamento dasde forma célere no. Sinalizou, inclusive, que com o atual clima no Parlamento, apode ser votada na Câmara ainda este ano. Já a, só deve ser aprovada no próximo ano.O governo havia sinalizado nos últimos dias que anunciaria um pacote de reformas, incluindo a administrativa e o pacto federativo, ainda nesta semana. Na quarta, no entanto, o ministro afirmou durante evento realizado pelo Estadão, o Summit Brasil, que a apresentação deve ficar para a próxima semana. Hoje, essa ideia foi reforçada aos economistas.Os cerca de 20 nomes do mercado, prioritariamente de bancos e assets, foram convidados por Guedes para uma "injeção de ânimo". Por 2h30, ele falou sobre o clima pró-reformas em Brasília e a conjuntura favorável para que se retome o crescimento gradual da economia.