Maia: reforma administrativa do governo deve chegar à Câmara na próxima semana

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou atrasos no andamento da reforma administrativa e, segundo ele, o texto do governo sobre o tema deve ser enviado ao Congresso na próxima semana, assim como as medidas sobre o pacto federativo.



"O texto vem com objetivo de nos orientar e sinalizar qual é a reforma (administrativa) que interessa ao governo", afirmou.



"Respeitado o regimento da Câmara, nós vamos avançar o mais rápido que a gente puder. Acho que na PEC da reforma administrativa não vamos ter muitos obstáculos".