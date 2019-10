Assessor especial diz que Arábia Saudita deve investir US$ 10 bilhões no Brasil

(foto: José Dias/PR )

Confira a íntegra do comunicado:

Em viagem ao Oriente Médio, o assessor especial dapara Assuntos Internacionais, Filipe Martins, publicou no Twitter que adeve investir US$ 10 bilhões no Brasil. O acordo foi firmado em reunião entre o príncipe Mohammed Bin Salman e o presidente Jair Bolsonaro.O entendimento é uma das ações que visam a ampliação do investimento privado no País. Segundo Martins, o montante que deve ser aplicado pelo país muçulmano é "dez vezes superior ao do espaço fiscal disponível para investimentos no orçamento do ano que vem".

"Por ocasião da visita oficial do Presidente da República Federativa do Brasil ao Reino da Arábia Saudita, Sua Excelência, o Senhor Jair Bolsonaro, e Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman, discutiram perspectivas para o fortalecimento de investimentos bilaterais entre o Brasil e a Arábia Saudita.





Os dois lados expressaram seu apoio à concordância do Fundo de Investimento Público saudita (PIF) em explorar potenciais oportunidades de investimentos mutuamente benéficos em até US$ 10 bilhões, em parceria com a República Federativa do Brasil.





O lado brasileiro expressou seu compromisso para trabalhar juntamente com o PIF para auxiliar na facilitação da iniciativa, incluindo no esclarecimento acerca do marco legal e institucional mais apropriado para investimentos na economia brasileira."



Com Estadão Conteúdo