'Observamos a redução do prêmio de risco estrutural do Brasil', diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou nesta segunda-feira, 28, que não irá "tardar" para o País estar próximo de uma reclassificação de risco. "Observamos a redução do prêmio de risco estrutural do Brasil", disse. "Não vai tardar muito estaremos próximos de uma reclassificação de risco, basta termos os primeiros sinais de que a economia vai retomar, e ela já está dando esses sinais", comentou o ministro durante evento em Brasília.



Para ele, esse momento é marcado por um aumento de credibilidade no Brasil. "Vivemos um período de aumento de credibilidade. E aumento de credibilidade e investimentos são coisas que caminham juntas", disse.



Destacando a realização de reformas liberais e estruturais, como a mudança nas regras de aposentadoria, o ministro da Infraestrutura disse que o Brasil não dará um "voo de galinha" na nova fase de crescimento, que na visão do ministro será sustentável. Motivo para isso também é que o novo ciclo de investimentos está lastreado em investimento privado, e não público. "Dessa vez estão lastreados em investimento privado. Não vamos dar voo de galinha, vamos entrar em era de crescimento sustentável", afirmou.



O ministro participou hoje de um evento da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta), o "16º Alta Airline Leaders Forum", em Brasília.



O evento vai até o dia 29 de outubro.