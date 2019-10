No Agosto Butiquim, Lucas Brandão diz que caipirinhas e caipivodkas serão vendidas com descontos, que poderão se estender pela semana

Com adesão recente à campanha de megaliquidações Black Friday, marcada para 29 de novembro, os bares e restaurantes de Belo Horizonte já anunciam que vão conceder descontos de até 30% nos preços de bebidas e alimentos. Tanto os produtos que funcionam como carro-chefe de vendas quanto aqueles a serem trabalhados durante a promoção vão entrar firme nas ofertas, segundo estabelecimentos consultados pela reportagem do Estado de Minas. A participação do setor ainda é pequena no evento, inspirado no varejo dos Estados Unidos e que é realizado no Brasil desde 2010. Contudo, a promessa é de que os consumidores não vão se arrepender.





11:00 - 19/10/2019 Comércio online projeta faturamento 18% maior na black Friday deste ano campanha há quatro anos. Em 2018, a promoção incluiu, por R$ 99, uma garrafa de uísque que, normalmente, custa R$ 299. De acordo com o coordenador de Marketing da rede, André Tabaré, a procura sempre foi boa na data do megaevento, o que ele acredita que se repetirá este ano. “A ideia é apresentar aos clientes a promoção, em conjunto com nossos fornecedores parceiros e, ainda, fidelizar o nosso público”, diz. A rede de bares Beb's, que tem três unidades em Belo Horizonte e uma em Contagem, na Grande BH, participa dahá quatro anos. Em 2018, a promoção incluiu, por R$ 99, uma garrafa de uísque que, normalmente, custa R$ 299. De acordo com o coordenador de Marketing da rede, André Tabaré, a procura sempre foi boa na data do, o que ele acredita que se repetirá este ano. “A ideia é apresentar aos clientes a promoção, em conjunto com nossosparceiros e, ainda, fidelizar o nosso público”, diz.





O presidente da Seção de Minas Gerais da Associação de Bares e Restaurantes do Brasil (Abrasel-MG), Ricardo Rodrigues, recomenda que os empresários do setor entrem na campanha. Segundo o dirigente, a expectativa de movimentação de clientes é grande para este ano. “É uma oportunidade”, afirma.





CAIPIRINHA





O Bar Agosto Butiquim, que fica no Bairro Prado, na Zona Oeste de BH, vai oferecer desconto de 30% nas caipirinhas e caipivodkas. Porém, o proprietário, Lucas Brandão, acredita que a procura na data ainda será baixa. “As pessoas não têm essa cultura no Brasil, igual é nos Estados Unidos”, diz. Para ele, o setor de bares e restaurantes não se beneficia tanto, por não se relacionar diretamente com a campanha, diferentemente do caso dos eletrodomésticos. Na opinião de Lucas, outro problema é que a sexta-feira não é um dia que precisa de incremento de vendas. “É um dia em que geralmente os bares se enchem”, explica. Por isso, a solução seria estender os descontos para o restante da semana.