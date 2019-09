Senadores articulam derrubar sessão da CCJ que votaria relatório da Previdência

Senadores montaram uma articulação para derrubar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) desta terça-feira, 24, que votaria a nova versão do relatório da reforma da Previdência e liberaria a proposta para ser votada em plenário. A articulação é uma resposta à operação da Polícia Federal que teve o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), como alvo na semana passada.



A cúpula do Senado considerou a ação como "abuso de autoridade".



Às 11 horas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e outros senadores irão a pé ao Supremo Tribunal Federal (STF) conversar com o presidente da Corte, Dias Toffoli, tentar suspender a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que autorizou a operação da PF.



"Houve uma usurpação de competência", disse o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA).