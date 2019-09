Paulo Guedes promete avançar com grandes privatizações no ano que vem

(foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Economia,, disse que criará um sistema para acelerar asno ano que vem, um "", em coletiva de imprensa para correspondentes estrangeiros, no prédio do ministério no Rio.Segundo Guedes, a meta depara este ano, de R$ 80 bilhões, já foi praticamente alcançada. As, porém, são esperadas para o ano que vem."Nossa meta de privatização depraticamente foi atingida antes do fim do ano, com BR Distribuidora e outras pequenas desestatizações. As maiores vamos avançar no ano que vem, vamos criar um fast track (sistema de aceleração dos processos) para as privatizações, para acelerá-las", afirmou.Guedes abriu a entrevista fazendo um balanço dos seus pouco mais de oito meses no governo. Segundo ele, a gestão deé formada por uma aliança de conservadores nos costumes e liberais na economia.Ele comemorou avanços noe nas negociações com a, com destaque para as negociações com o Efta, grupo formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. "Estamos conversando agora com Cingapura, Coreia, Canadá e também com os americanos", complementou.De acordo com o ministro, em um ano e meio, o Brasil vai reindustrializar sua estrutura produtiva, em cima da energia barata. "Vamos trazer de US$ 13 para US$ 6 o milhão de BTU de gás, pelo menos, nesse momento inicial, que é o preço na Europa e Japão", afirmou.Sobre a, disse que "efetivamente está sendo feita, está nos momentos finais no Congresso".