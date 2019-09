Witzel critica governo e diz que falta liderança para avanço rápido de reformas

(foto: Tania Rego/Agencia Brasil )

, sinalizou nesta segunda-feira, 9, que o presidente da República,, falha ao liderar sua base nopara agilizar asnecessárias. Ele afirmou que há lentidão no andamento dae disse que isso seria resultado de uma falta de liderança.Questionado sobre quem deveria assumir essa liderança, se limitou a dizer: "No meu Estado quem faz isso é o governador."Segundo ele, o chefe do Executivo precisa ter o controle de suas bases para direcionar o Congresso na aprovação de pautas que interessem ao governo."Para governar é preciso liderar também o Congresso Nacional. Por um acaso os presidentes da Câmara,, e do Senado,, estão fazendo esse trabalho, mas o governo precisa ter uma articulação melhor", disse Witzel.O governador do Rio afirmou também que, com os recursos do leilão da cessão onerosa, o governo do Estado terá condições de fechar o ano no azul. Em 2020, no entanto, sem essa receita extraordinária, o Estado voltaria a ter um déficit, de cerca de R$ 10 bilhões.Segundo Witzel, mesmo sem a cessão onerosa, o governo do Rio teria condições de entregar 2019 "no zero a zero", sem déficit, mas sem um superávit das contas.O Rio terá direito a R$ 2,5 bilhões do total arrecadado pela União no leilão dos poços de petróleo destravados pelo acordo da cessão onerosa com a Petrobras.