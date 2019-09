Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, comandou reforma da Previdência (foto: PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

A aprovação extremamente rápida da reforma da Previdência na CCJ do Senado mostra que, mesmo havendo uma relação muito boa entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, a disputa por protagonismo entre as duas casas está longe de ser totalmente resolvida. O relatório do senador Tasso Jereissati retirou do texto aprovado pela Câmara uma das partes que mais gerou desgaste para os deputados: a alteração no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por ser uma alteração supressiva, essa mudança no texto não volta para a Câmara. Ou seja, o desgaste dos deputados foi em vão e os senadores ficaram bem com seus eleitores.













''O BPC é um benefício remunerado garantido a idosos e deficientes que se encaixam em critérios de miserabilidade (renda per capita familiar inferior a ¼ de salário-mínimo)''



Outro ponto de protagonismo para os senadores foi a inclusão de estados e municípios na reforma, feito por meio de uma outra Proposta de Emenda à Constituição (a chamada PEC paralela). O dispositivo nessa PEC paralela, que exige a aprovação via lei ordinária das assembleias legislativas nos estados, teria sido uma das causas da tramitação rápida no Senado, pois dividiu o peso político da reforma também com os deputados estaduais e com governadores. Essa solução já estaria inclusive negociada com os deputados federais – por ser uma nova PEC, deverão apreciar o tema na Câmara.





Aliás, a discussão da Previdência ainda deverá ter mais alguns capítulos. Maia já disse acreditar que a PEC paralela poderia ser votada ainda este ano, enquanto o relator da PEC da Previdência, deputado Marcelo Ramos, disse acreditar ser difícil fazer com que a discussão termine em tão curto tempo. Além das etapas regimentais que precisam ser superadas, a negociação para a votação da proposta deve ser complexa já que alguns dispositivos afetam setores bem articulados dentro do Congresso – caso da bancada ruralista, que se empenhará para derrubar o aumento de tributos para as exportações do agronegócio. Isso pode afetar o trâmite de outras matérias que podem ficar mais uma vez em segundo plano.





A PEC principal da reforma da Previdência agora segue para votação em dois turnos no plenário do Senado. A PEC paralela seguirá o mesmo rito da principal – resultado de uma manobra regimental articulada por Alcolumbre com o aval dos líderes partidários. Na prática, esse movimento evita que a CCJ do Senado tenha que se debruçar novamente sobre o tema e envia a proposta diretamente ao plenário. Espera-se que o Senado conclua a deliberação da reforma da Previdência ainda em outubro.