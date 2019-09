As reformas vão tornar o país mais competitivo

(foto: caoa/divulgação )

São Paulo – Os últimos seis meses foram de intenso trabalho para Mauro Correia, presidente da revendedora, importadora e fabricante de veículos Caoa. Desde que a Ford anunciou o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em fevereiro passado, Correia esteve à frente de uma difícil negociação: a compra da planta da montadora americana. Depois de muitas idas e vidas – e o risco real de a transação não sair – o projeto será finalmente anunciado na tarde de hoje, com a presença de executivos da Caoa e do governador de São Paulo, João Doria. Trata-se de uma data histórica: a Ford mantém a unidade de São Bernardo do Campo desde 1967 e, nos últimos 50 anos, consolidou-se como uma das grandes montadoras do país. Agora, por valores estimados em R$ 1 bilhão, a planta será administrada pela Grupo Caoa. SAIBA MAIS 16:30 - 30/08/2019 Governo considerou reformas ainda não aprovadas para fechar contas do Orçamento

Metalúrgicos do ABC, autoridades do governo paulista e executivos da Ford. Com seu perfil discreto e moderado, Correia foi um dos responsáveis pelo desfecho bem-sucedido da negociação. Presidente da Caoa desde dezembro de 2016, Correia nunca liderou um projeto tão complexo. Negociar a transferência do controle da unidade significou sentar na mesa com representantes do Sindicato dos, autoridades do governo paulista e executivos da Ford. Com seu perfil discreto e moderado, Correia foi um dos responsáveis pelo desfecho bem-sucedido da negociação. Na entrevista a seguir, concedida antes do término das tratativas, o executivo faz um diagnóstico do mercado brasileiro, avalia o avanço das reformas, destaca o papel delas para a retomada do crescimento e diz qual será o futuro da indústria automobilística em geral e de sua empresa em particular.





A indústria automobilística serve como um termômetro da pujança econômica de um país. Considerando a importância do setor, qual é a sua avaliação sobre o momento do Brasil?

Sofremos uma crise muito forte nos últimos anos, e com a mudança de governo, o otimismo melhorou muito. Já estamos vendo ações em todas as esferas que são importantes para o país. Ainda não estamos em um crescimento substancial, mas a economia já está se movimentando, a roda está começando a girar. Isso também é visível na indústria automobilística.





Há algum indício mais concreto da retomada?

A área de caminhões, por exemplo, normalmente retrata o crescimento da economia. Você precisa gerar riquezas para poder transportar. E as vendas de caminhões tiveram um crescimento substancial. Quando olhamos a parte de veículos, automóveis e comerciais leves, o crescimento acumulado de janeiro a julho está em torno de 11%. A estimativa para este ano, para uma indústria que, em 2018 produziu 2,5 milhões de unidades, é de 2,9 milhões. Ainda está longe do que foi nosso pico, de 3,6 milhões de unidades, em 2013, mas acho que já mostra uma consistência no crescimento, que vem desde 2017. O que é positivo nisso, quando você vê o crescimento da indústria automobilística, é que a base de suprimentos no Brasil também é muito grande. O setor no país é muito robusto. A grande maioria dos fornecedores internacionais está no Brasil. Temos empresas brasileiras que são multinacionais. Isso faz com que a economia gire em uma cadeia produtiva grande.





No geral, os resultados estão dentro das expectativas ou as projeções eram melhores?

Estão dentro do estimado mesmo, de crescimento de 10% a 15%. Mas precisamos trabalhar para ter uma venda mais saudável, vender muito mais no varejo. Temos que colocar a indústria para fabricar, temos que fazer volume para reduzir custos.

A expectativa no início do ano estava muito relacionada à aprovação da reforma da Previdência. Que outros fatores influenciaram o cenário econômico?

Sobre a Previdência, os empresários e analistas estavam mais otimistas quanto ao período de aprovação, mas ela já está quase lá, o que é muito positivo. Essa é uma reforma muito importante, porque ajuda na confiança dos empresários e investidores com o Brasil. Outro ponto importante que vejo é que já está se discutindo uma reforma tributária, que é fundamental para termos um sistema racional, que deixará o país mais competitivo.





Como a reforma tributária vai melhorar a situação da indústria automobilística?

Primeiro, acredito que ela vai trazer uma condição melhor para o crescimento do país. Isso ajudará não só a indústria automobilística, mas toda a base industrial brasileira. Você vai trazer novos investidores, vai colocar mais dinheiro dentro do país, vai ter mais investimentos produtivos.

Com esse cenário, quanto tempo o setor vai precisar para retomar os níveis pré-crise?

Para você voltar a um período pré-crise, de 3,6 milhões de unidades produzidas, ainda leva uns três ou quatro anos. Mas o modelo de volume começa a se modificar um pouco. Você começa a ter um movimento maior de locação de veículos, de meios de mobilidade diferentes pelas cidades. Precisamos também começar uma reinvenção para chegar mais próximo do consumidor, que passou a ter uma visão diferente de como fazer sua mobilidade nos grandes centros. Não vai depender só da economia, mas também de como a indústria automobilística se redesenha, se recria para se encaixar nesse novo momento.





A Caoa tem uma parceria com a fabricante chinesa Chery. Como você vê a guerra comercial entre Estados Unidos e China?

Os dois países precisam achar uma solução, entrar em acordo para minimizar o ambiente de aversão ao risco dos investidores.





Há ainda um preconceito do consumidor brasileiro em relação aos veículos chineses?

Acho que tinha. Se você olhar o desempenho da Caoa Chery do ano passado para cá estamos crescendo mais de 250%. Já estamos superando marcas que estão há 18 anos no mercado brasileiro. Isso mostra que essa aversão ao carro chinês vem desaparecendo.





Como?

Por um trabalho muito árduo e consistente que estamos fazendo, como a prestação de serviços ao consumidor. Dedicamos uma atenção muito forte ao relacionamento com o consumidor e temos um acompanhamento do pós-venda muito rígido. Quando o consumidor faz uma reclamação, ele não fica sem resposta, sem solução. E era isso que prejudicava as marcas chinesas. Porque não tinha pós-venda, não tinha peça de reposição.





Qual o impacto da guerra comercial para os negócios da Caoa?

É ruim, porque boa parte de toda a matéria-prima que se utiliza é cotada em dólar. Mesmo com componentes produzidos no Brasil, ainda tem uma porcentagem disso que é em dólar, que você precisa acertar, tem que reajustar. E isso faz com que os produtos aumentem de custo.





A situação política na Argentina, que é uma grande parceira do setor automobilístico brasileiro, preocupa?

Impacta na retomada da produção. A Caoa, especificamente, não exporta para a Argentina, mas a crise no país impacta na produção nacional. Acredito que a Argentina vai achar seu caminho, sempre foi um parceiro muito forte do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil vem buscando outros parceiros e já vem fazendo outros acordos bilaterais, como com México e Colômbia, e tem a discussão com a União Europeia indo para frente. O que precisamos, além desses acordos, é fazer as reformas necessárias para tornar o país mais competitivo.

Você falou em necessidade de renovação do setor. A economia compartilhada é uma ameaça para a indústria automobilística?

Existem sempre os ciclos de renovação tecnológica. Hoje, o próprio veículo está sofrendo mudanças, seja na forma de conduzir, na disponibilidade de conforto que você dá para o consumidor, seja no seu sistema de propulsão. Também fala-se muito de carro autônomo, da eletrificação do veículo, a forma de conectividade para trazer a informação adequada para o usuário. Isso é importante, porque você insere no setor outros participantes que não existiam antes, que são as empresas de tecnologia. Dito isso, acredito que o compartilhamento vai se tornar uma realidade. O sistema de aluguel de veículos está cada vez mais forte. Você vê os jovens tirando carteira de motorista cada vez mais tarde. E o jovem pensando mais na mobilidade do que no produto em si, na posse dele.





Como conversar com esse consumidor que não tem mais o sonho do carro próprio?

Pelo meio mais adequado que eles se comunicam, que é o eletrônico. Você tem que oferecer a esse consumidor aquilo que atende à necessidade dele de movimentação. Você já vê consumidores que querem um tipo de veículo durante a semana e outro no fim de semana. Mas o que se discute muito é que isso é válido até o momento em que esse jovem se casa e tem o primeiro filho. Porque aí o veículo passa a ser uma necessidade para ele. Então, você começa a criar necessidades diferentes, em momentos da vida diferentes. Mas uma coisa é fato: a mobilidade vai continuar existindo. É uma necessidade e o veículo sempre vai fazer parte dela. Você vai ter, talvez, uma forma diferente de comercialização, mas esse carro vai continuar tendo a necessidade de acompanhamento de serviço, de reserva, entre outros.





Sobre carros elétricos, quais os planos da empresa para o mercado brasileiro?

Já estamos preparando o nosso primeiro lançamento no país, que deve entrar em comercialização agora em setembro. E estamos trabalhando no desenvolvimento de outros produtos eletrificados. Não necessariamente puro elétrico.





Quando esses veículos vão ter um preço mais acessível?

Quando aumentar o volume de produção. Com o desenvolvimento da tecnologia, que tem como principal foco a redução do custo da bateria. Isso já vem ocorrendo. A tendência é que os eletrificados fiquem com preços cada vez mais competitivos.





Existe alguma estimativa de tempo?

É difícil, porque a tecnologia hoje gira muito rápido. Mas podemos apontar que, nos próximos três ou quatro anos, isso estará muito mais competitivo. Hoje, o desenvolvimento tecnológico tem uma velocidade muito maior do que no século passado. Mas o que vejo para o Brasil é que ainda vamos passar por uma fase que é a eletrificação por meio de veículos híbridos e flex. O país tem um combustível limpo, que é o álcool, e acho que temos uma oportunidade muito grande de associar a eletrificação de veículos com motor a combustão.