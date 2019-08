Alcolumbre comemora relatório e diz que economia será de R$ 1,350 tri

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi ao Twitter comemorar a entrega do relatório da Previdência. No começo da tarde desta terça-feira, 27, o relator da reforma no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), entregou o texto a Alcolumbre.



"A entrega do relatório da reforma da Previdência, hoje (27), é um momento histórico onde o Senado Federal dá sua contribuição ao País", escreveu Alcolumbre. "O nosso parecer apresenta economia de R$ 1,350 trilhão às contas da União, Estados e municípios, superando o valor que chegou da Câmara", tuitou.