Após reunião com Planalto e distribuidoras, caminhoneiros mantêm estado de greve e articulam protesto

08:24 - 19/08/2019 Caminhoneiros ameaçam greve em Minas por reajuste na tabela do frete negociações ainda não foram concluídas. Eles se reuniram na tarde dessa quinta-feira (22) em Brasilia com o secretário nacional de transportes terrestres, Jamil Megid, além de representantes das três maiores distribuidoras de combustíveis do país - Raizen/Shell, Ipiranga e BR Distribuidora/Petrobras, mas as





"Caso não haja acordo, poderemos cruzar os braços, o que poderá resultar no desabastecimento de postos de combustíveis e até de aeroportos", avisa o presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes. A principal reinvindicação da categoria é a alteração da Resolução 5.849/2019, que regulamenta a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, instituída em agosto de 2018. Segundo Irani Gomes, a norma gerou defasagem de mais de 20% na remuneração das empresas empresas de transporte de combustível e derivados de petróleo.