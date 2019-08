MG: Caminhoneiros que levam combustível vão parar se não houver acordo na quinta

Os caminhões-tanque abastecem os postos de gasolina e aeroportos em MG e no DF (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Oss que transportampara osameaçam cruzar os braços se o governo federal não der uma resposta positiva à revisão que pedem daem vigor. Após entrar emno domingo, o grupo conseguiu marcar umapara ser recebido na quinta-feira (22) no Ministério dos Transportes.Os representantes dos transportadores serão recebidos pelo. Até lá, está mantido o estado de greve, ou seja, eles podem parar a qualquer momento.Segundo o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados de Petróleo de Minas (),, são cerca de 3 mil caminhoneiros em minas dispostos a parar. Caso isso ocorra, além dos, o aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, e 30% do aeroporto de Brasília (parte abastecida pelos transportadores mineiros) serão afetados.“Se quinta não sair nada definido pode haver desabastecimento, estamos dispostos a parar e pode haverem postos e aeroportos”, afirmou Irani Gomes. Segundo ele, o grupo quer a revisão da tabela do piso do frete, que está dando um prejuízo de cerca de 25% nos valores. “A atual resolução traz uma remuneração em desacordo com o transporte de combustível e derivados, não está cobrindo o custo”, explicou.