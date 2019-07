BB vai oferecer de R$ 20 mil a R$ 200 mil a funcionário que pedir demissão

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Banco do Brasil (BB) deve oferecer incentivos que variam de R$ 20 mil a R$ 200 mil para funcionários que se demitirem voluntariamente. A medida faz parte do Programa de Adequação de Quadro (PAQ), anunciado na manhã desta segunda-feira (29/7).

Pelo que ficou acertado, o trabalhador com até 20 anos dereceberá 7,8como incentivo para o desligamento. Os funcionários da estatal comou mais de casa poderão receber até 9,8 salário.

Também está em estudo a possibilidade de que o BB pague o plano de saúde destes funcionários por mais um ano, incluindo os dependentes. O trabalhador que aderir ao PAQ também deve ficar isento de pagamento de custos de treinamento, como cursos, graduação, idiomas e certificações.

O fato relevante com o anúncio de reestruturação foi publicado na manhã desta segunda-feira (29/7) pelo BB.

Reestruturação

O Blog do Vicente, no Correio Braziliense, mostrou no último sábado (27/7) que o Banco do Brasil faria um Programa de Demissão Voluntária (PDV), com medidas que teriam o nome de reorganização institucional. As ações forma aprovadas pelo Conselho de Administração do BB.

De acordo com o BB, o PAQ busca otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando os excessos de pessoal nas unidades da instituição financeira. O programa vai em direção à “revisão” e “redimensionamento” da estrutura organizacional.

b

Uma das medidas é reduzir o número de agências, transformando 333 delas em Posto de Atendimento Avançado (PAA), que , que são pontos destinados a municípios desassistidos de serviços bancários e possuem estrutura reduzida de funcionários.

A implementação dessas ações ocorrerá no segundo semestre de 2019. O impacto financeiro do programa será divulgado até o final de agosto e não altera as projeções divulgadas para 2019.

“O Banco do Brasil reitera que estas e outras iniciativas se alinham ao propósito de ampliar a competitividade, por meio da transformação digital e do dinamismo do modelo de atendimento e relacionamento”, completou o fato relevante.