Poços de Caldas: Um dos dos endereços onde a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e de prisão na manhã desta quinta-feira (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Megaoperação da Polícia Civil de oito estados e do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, cumprimento de mandados judiciais contra ex-executivos do Banco do Brasil e de empresas terceirizadas.A Justiça expediu 17 mandados de prisão temporária - que implica detenção pelo prazo máximo de cinco dias-, e 28 de busca e apreensão na operação batizada de 'Crédito Viciado'.A operação deflagrada hoje investiga uma organização criminosa suspeita de peculato ( desvio de dinheiro público) e lavagem de dinheiro. Os alvos da operação são funcionários do Banco do Brasil e empresários de empresas de cobrança de dívidas.Durante a investigação, foram identificados os responsáveis pelo desvio R$ 15.758.738,49, tendo sido expedida a determinação do bloqueio desses valores.

Minas



A operação acontece em Minas, na cidade de Poços de Caldas, no Sul do estado e em Belo Horizonte.





Prédio localizado no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde a Polícia Civil cumpriu mandado judicial na manhã desta quinta-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Outros envolvidos na investigação de desvio de R$ 30 milhões do banco estatal, entre 2017 e 2018, estão sendo buscados em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e no Distrito Federal.Em Belo Horizonte, a operação acontece no Belvedere, na Região Centro-Sul, e no Centro da capital.Em Poços de Caldas , estão sendo cumpridos dois mandados de prisão e três de mandados de busca e apreensão, que, de acordo com a Polícia Civil de Minas, foram cumpridos com sucesso.Também de acordo com a Polícia Civil de Minas, uma prisão foi em flagrante, já que na casa também foram encontrados munições e arma de fogo. Em Poços de Caldas , a operação foi finalizada.Em BH, a operação também foi encerrada.