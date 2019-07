Embratur diz que 'não há sentido' em relacionar slogan a turismo sexual

Gilson Machado Neto, presidente do Embratur, e Osvaldo Matos de Melo Júnior, diretor de marketing, apresentam a nova marca (foto: Pablo Peixoto/Embratur) polêmica sobre o novo slogan adotado pelo governo federal para estimular a vinda de estrangeiros para o país, o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) afirmou, nesta quinta-feira (18/7), que não vê motivos para que se interprete a frase escolhida como um incentivo ao turismo sexual. Apósadotado pelo governo federal para estimular a vinda de estrangeiros para o país, oafirmou, nesta quinta-feira (18/7), que não vê motivos para que se interprete a frase escolhida como um incentivo ao turismo sexual.

Nesta quinta-feira (18/7), a candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT) nas eleições de 2018, Manuela D'Ávila (PCdoB), voltou às críticas, relembrando ainda uma declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro, que, no começo do ano, criticou o turismo gay e afirmou que os estrangeiros ficassem "à vontade" para vir "fazer sexo com uma mulher".

"O Brasil é um dos principais destinos do turismo sexual na América, e, não bastasse o presidente afirmar que quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade, o Ministério do Turismo, ao invés de propor campanhas de combate a isso, lança o slogan Brasil, Visite e nos Ame", escreveu D'Ávila.

Questionado pelo Correio sobre as críticas, o Embratur afirmou, que não vê sentido nas críticas. "Sobre as alegações que o slogan poderia ser considerado um incentivo ao turismo sexual, a Embratur afirma que não há sentido em fazer essa ligação. E pondera que exploração sexual é crime", afirma o texto.

Veja íntegra da nota:

"A nova marca da Embratur para promoção do Brasil no exterior tem como objetivo representar um ícone conhecido mundialmente, que é a bandeira nacional, e reforçar sua internacionalização, ao utilizar o nome do País em inglês, idioma do turismo mundial, facilitando também as buscas no ambiente digital pelo termo “Brazil”.

Somos um país aberto ao turismo, com inciativas que atraem os turistas estrangeiros, como a isenção de vistos para norte-americanos, canadenses, japoneses e australianos, e o encantamento que a cultura e o povo brasileiro provocam é reforçado pela expressão “love us”, respaldada pela pesquisa do Ministério do Turismo em que 96% dos turistas internacionais que visitam o Brasil afirma que pretendem voltar





Sobre as alegações que o slogan poderia ser considerado um incentivo ao turismo sexual, a Embratur afirma que não há sentido em fazer essa ligação.

O instituto frisa que o governo brasileiro não reconhece a expressão ‘turismo sexual’, e reforça que a exploração sexual não é turismo, é crime."

*Estagiário sob supervisão de Humberto Rezende