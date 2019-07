Bolsonaro: Ingresso do País na OCDE está bastante avançado

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 18, durante transmissão ao vivo pelo Facebook, que o ingresso do País na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico "está bastante avançado". Segundo o presidente, "todos os países concordam com a nossa entrada" na OCDE.



Mais cedo, durante a cerimônia de comemoração dos 200 primeiros dias de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que vai criar um conselho de preparação para a adesão do Brasil à OCDE.



Ainda de acordo com o ministro, o governo de Jair Bolsonaro aplica "desde o primeiro dia" o padrão de governança do bloco.



Na live, Bolsonaro comemorou ainda acordos comerciais que o governo dele tem fechado.