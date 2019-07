Bolsonaro volta a criticar o governo venezuelano

(foto: / AFP / EVARISTO SA )

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o governo venezuelano, dessa vez durante a Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul. Durante discurso na sessão plenária do evento, o presidente disse que não quer para nenhum outro país da América do Sul o que hoje vem acontecendo com a Venezuela. E aproveitou para sinalizar pela eleição de Maurício Macri na Argentina, que disputa com Cristina Kirchner."Não queremos nem mais em nenhum outro país da América do Sul o que vem acontecendo com a nossa Venezuela. Pedimos a Deus que nos dê inteligência para que o futuro da Venezuela seja esse nosso hoje, de democracia. Como pode uma país tão rico chegar onde chegou? E a gente sabe como nasceu, o populismo e a irresponsabilidade e um projeto de poder que não tinha limites", disse, completando: "A responsabilidade do voto é de cada um de nós, para aquele que tem compromisso com liberdade, democracia e prosperidade possa ocupar o cargo na nação. Não há mais espaço para governos autoritários".Ele ainda afirmou que não deseja que os países da América do Sul formem uma única "pátria grande". "Queremos países autônomos e democráticos", disse.