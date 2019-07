Bolsonaro:'Reforma é quase como quimioterapia, mas necessária para sobreviver'

(foto: / AFP / EVARISTO SA )

O presidentevoltou a se referir ao tratamento usado em casos depara falar sobre ajustes que têm de ser feitos na economia brasileira. Durante a Cúpula dos, na cidade de Santa Fé, na Argentina, ele afirmou que a reforma da Previdência é uma "quimioterapia" necessária para o país. Complementou que interessa aos países dae do Mercosul que a economia brasileira esteja bem, e, reiterou, a reforma é necessária para isso."Sabemos que para a América do Sul como um todo é bom que o Brasil vá bem. Assim como é bom para nós também que outros países estejam bem", disse, completando: "Apesar de a reforma ser quase como uma quimioterapia, é necessária para o corpo sobreviver". Na segunda-feira, durante evento na Câmara dos Deputados, Bolsonaro já havia dito que o Brasil precisa de uma quimioterapia.Durante seu discurso na Cúpula, ofez acenos importantes em relação aos países vizinhos. Sinalizou pela reeleição de Maurício Macri na Argentina e citou o presidente Evo Morales, da Bolívia, por diversas vezes - Morales deseja apoio para entrar noEm um determinado momento, durante os cumprimentos, chegou a dizer que sentia saudades do presidente boliviano.Em relação ao presidente chileno Sebastián Piñera, cometeu um deslize. Ao cumprimentá-lo, brincou: "Seu problema é com o Peru, não é com o Brasil, não", apesar da indisposição histórica entre os dois países. E emendou em seguida: "Na Copa América, para deixar bem claro".