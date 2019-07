Governo deve liberar saque de até 35% do saldo do FGTS; saiba quanto você pode tirar

Trabalhadores com até R$ 5 mil no saldo do FGTS poderia sacar 35% do saldo (foto: Divulgação)

Saiba quanto você vai poder sacar do FGTS

Percentual deve ser variável, de acordo com o valor que o trabalhador possui no fundo; confira proporções projetadas:



Trabalhadores com até R$ 5 mil poderia sacar 35% do saldo;

Trabalhadores com até R$ 10 mil poderiam sacar 30%;

Trabalhadores com valores entre R$ 10 mil e R$ 50 mil ainda não foi definido;

Trabalhadores com valores acima de R$ 50 mil poderiam sacar 10% do total.

Para calcular o provável valor do saque das contas ativas, basta aplicar o percentual sobre o saldo.

Segundo fontes a par do assunto, que participaram na última terça-feira, 16, de reunião no Ministério da Economia, uma das ideias é liberar recursos das contas ativas do FGTS. Há quem defenda o anúncio da medida para estimular a economia via consumo, ainda este ano. Por isso, a equipe econômica pediu agilidade à Caixa para viabilizar a proposta. Outras fontes da área econômica, porém, afirmam que o modelo não está "maduro", o que poderia atrasar o anúncio. Como a votação da reforma da Previdência no segundo turno na Câmara ficou para o início de agosto e a do Senado só deve se encerrar em setembro, as medidas devem sair antes da conclusão do término da Previdência. Os trabalhadores que já fizeram aniversário este ano já teriam direito ao benefício assim que for autorizado. Em 2017, durante o governo Michel Temer, 25,9 milhões de trabalhadores fizeram o saque de cerca de R$ 44 bilhões de contas inativas do FGTS. A avaliação da equipe de Guedes é que, no governo Temer, a medida foi bem sucedida. O atual governo também vê com bons olhos a distribuição de metade do lucro do fundo no ano anterior para os trabalhadores com contas no FGTS, prevista em lei sancionada por Temer em 2017. No ano passado, a distribuição de resultados do FGTS de 2017 elevou a rentabilidade das contas do fundo de 3,8% ao ano (3%+ TR) para 5,59% ao ano.