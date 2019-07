Onyx diz esperar até 355 votos por reforma

(foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados)

O ministro-chefe da, disse nesta quarta-feira, 10, que a expectativa do governo é atingir até 355 votos favoráveis à reforma da"Nós já vínhamos trabalhando, e a gente tinha uma expectativa na semana passada superior a 330 votos. Nesta quarta, ela caminha para ficar entre 348 e 355 votos", afirmou. Questionado sobre se tinha algum palpite para o placar da votação, o ministro disse que não apostou em nenhum número.Sobre a possibilidade de acordo com os policiais, odisse que a proposta é positiva e une todas as. "Nós vamos ter apenas dois destaques que vão ser aprovados - o deles e o das mulheres", disse Onyx sem detalhar os termos dos destaques.