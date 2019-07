Onyx: Com pé no chão, dá para ter margem de 330 votos para aprovar Previdência

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse há pouco que, nos cálculos do governo, já existem cerca 330 votos para aprovar a proposta de reforma da Previdência no plenário da Câmara nesta semana. "Temos um cálculo realista ao redor de 330, com pé bem no chão, caminhamos para ter algo em torno de 330 e pode ser até mais do que isso. É uma margem que a gente acredita ser possível", afirmou Onyx na saída de reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na manhã deste domingo (7).



O ministro disse que, durante o encontro, foram discutidos procedimentos para dar início à votação da matéria na Terça-feira (9), como já anunciou Maia. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, também está na casa de Maia.



Onyx disse ainda acreditar que não haverá desidratação da reforma durante a fase de plenário, "é claro que pontualmente alguma questão pode surgir no plenário", mas reafirmou que a intenção é manter a potência fiscal da proposta ao redor de R$ 1 trilhão. "Estamos conseguindo sensibilidade das bancadas", disse. "Este governo fala pouco, trabalha muito e colhe resultados".



O ministro disse que o processo de votação da matéria será iniciado na terça-feira, mas previu que a votação em si só ocorrerá de fato na Quarta-feira (10). Para ele, no plenário, pode haver até uma proporção maior de votos do que na comissão especial.



Onyx afirmou também que o governo defende que o pedágio de 100% para se conseguir a aposentadoria deve valer para todos.



Sobre os policiais, que ainda devem pressionar por ajustes favoráveis à categoria no plenário, o ministro explicou que existem muitas questões a serem tratadas que não são só em torno da idade, mas avaliou que mudanças importantes já foram feitas na comissão especial. "Me parece que o texto aprovado na comissão já contempla questões importantes para policiais", disse.



Contestado por jornalista sobre se o parecer atenderia mesmo às demandas da categoria, Onyx repetiu: "Na avaliação que nós temos, já há no texto uma possibilidade de que isso esteja atendido". Mesmo assim, Onyx disse que técnicos ainda farão uma avaliação bastante detalhada sobre o pleito dos policiais para discutirem melhor o assunto. "Eu devo receber na tarde de hoje uma análise sobre isso", informou o ministro.