Governadores estão na Câmara para pressionar por estados e municípios

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), diz ainda ter esperança (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

Como mais uma tentativa de incluir enaestão nesta terça-feira, 9, no Congresso para pressionar os deputados. O do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), chegaram nesta tarde no parlamento.Leite foi recepcionado pelo relator da reforma, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Leite disse que ainda tem esperança de que Estados e municípios sejam incluídos na reforma nessa fase, emborajá descartem essa ideia.O Novo deve apresentar umaglobal, que é como se fosse um novo texto, da reforma, com a inclusão dos entes federativos.Leite disse ainda que vai tentar uma "brecha" na agenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para tentar uma reunião.Caiado também disse que tem esperança de que a reinclusão ainda ocorra.Enquanto isso, nos bastidores, parlamentares falam sobre a possibilidade da apresentação de uma emenda aglutinativa que possibilite a inclusão apenas de municípios na reforma, o que poderia ser um meio termo mais palatável ao plenário. A avaliação é de que os Estados têm capacidade de realizar uma reforma própria, mas a maioria dos municípios não tem essa força.