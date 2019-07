Alcolumbre: Esforço dos governadores será para apoiar reforma com Estados

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse nesta terça-feira, 2, que os governadores que se reuniram nesta manhã com ele e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, farão esforço no sentido de apoiar a reinclusão de Estados e municípios no texto da reforma da Previdência quando a discussão for ao plenário, destacando que o "sentimento" é que esse ponto fique de fora do relatório de Samuel Moreira (PSDB-SP), em apresentação hoje na comissão especial.



Estavam presentes na reunião os governadores da Paraíba, João Azevedo (PSB), Alagoas, Renan Filho (MDB), Piauí, Wellington Dias (PT), Ceará, Camilo Santana (PT), e Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).



"Foi uma conversa muito boa com os governadores, todos estão empenhados e dedicados em apoiar a reforma da previdência com a inclusão dos estados, há um sentimento que nesse momento da comissão especial não deverá ser incluído no relatório do deputado Samuel, que está sendo lido agora. Votação vai ser amanhã", disse Davi em rápida conversa com jornalistas ao sair da reunião de líderes.



"Mas o esforço deles será no sentido de apoiar a reforma integralmente, com a inclusão dos Estados e municípios no Plenário, ajudando na conquista dos votos para aprovarmos a reforma da previdência, e fazermos ela de maneira nacional", concluiu.