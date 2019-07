Marinho: ainda é possível votar Previdência no plenário na próxima semana

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Apesar dos imbróglios envolvendo ade categorias da segurança pública, o secretário especial da, disse na tarde desta quinta-feira, 4, que é possível aprovar a reforma da Previdência na próxima semana no plenário da. Para isso é necessário que haja votos suficientes para a aprovação em dois turnos. "Dá tempo de votar no plenário na semana que vem", disse.Marinho disse que desde a manhã está sendo feito umpara que todos os destaques apresentados nasejam derrubados e, desta forma, se mantenha o texto apresentado pelo relator. "Esperamos que os que tenham propostas diferentes que façam democraticamente", disse.Marinho afirmou que apassou a ser uma pauta do. Questionado se o apoio do presidentea mudanças para uma determinada categoria não atrapalhava o trabalho da equipe econômica, ele disse que ele tem ajudado, mas que o "presidente tem direito a ter sua opinião".