Comissão rejeita destaque que iguala regras de agentes/segurança a Forças Armadas

(foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Comissão Especial darejeitou na tarde desta quinta-feira, 4, por 31 votos a 17, o destaque nº 47, apresentado pela bancada do Podemos, que buscava garantir integralidade e paridade para os profissionais de segurança pública, comde aposentadoria aos 53 anos para homens e 52 anos para as mulheres. Oainda previa um pedágio de 17% no tempo de serviço para os profissionais que já estão na ativa.Esse destaque, que tinha como base umaapresentada pelo deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), estendia as regras previstas para as Forças Armadas a policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis,, guardas municipais, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, agentes de trânsito, agentes da Abin eO relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), pediu a rejeição do destaque nº 47, alegando não haver orçamento para estender aa tantas categorias. Ele também argumentou que a reforma não engloba, nesse momento, profissionais das esferas estaduais e municipais.Na sequência, a comissão irá analisar o destaque nº 40, apresentado pela bancada do PSD, que busca estender as regras especiais apenas a policiais federais,e agentes socioeducativos. Ontem, esse destaque foi um dos motivos para a queda dofirmado entre lideranças e o relator para o abrandamento de regras para policiais federais fosse incorporado no voto complementar. Moreira chegou a acatar a mudança, porém as alterações não agradaram a categoria, que insistiram em manter o destaque nº 40.Além do destaque nº 40, oo analisará outros 15 destaques de bancada que ainda restam, um de cada vez. O relatório da reforma da Previdência foi aprovado no começo da tarde na Comissão Especial, por 36 votos a 13.