EM é um dos quatro veículos brasileiros a integrar projeto do Google

O jornalé um dos quatro veículos de comunicação brasileiros selecionados para integrar um projeto dona América Latina, resultado de parceria entre a Associação Mundial de Jornais e Editoras de Notícias (WAN- IFRA, na sigla em inglês), o Google News Initiative (GNI) e a empresa de consultoria Mather Economics. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do Google que visam dar suporte aos produtores de conteúdos noticiosos. Desta vez, o projeto – GNI Digital Subscriptions Lab – tem como objetivo impulsionar o setor deSegundo Luiz Henrique Matos, diretor de parcerias do Google Brasil, o objetivo da multinacional é orientar os principais publishers do Brasil e, consequentemente, garantir a validação e a sustentabilidade do negócio. “Nosso interesse é ajudar esses veículos nesse modelo de negócio – o de assinaturas digitais – que ainda é relativamente novo no Brasil. Trabalharemos com veículos diversos, cada qual com suas características, sempre em harmonia com nossos produtos e com as especificidades do mercado brasileiro”, explica o diretor.Matt Lindsay, presidente da Mather Economics, empresa de consultoria, destaca a importância das mudanças em uma organização de mídia. “A Mather vai trabalhar com os parceiros do Google por meio da análise de público-alvo digital, benchmarketing, melhores práticas e estratégias, as métricas de desempenho, identificando os leitores fiéis com probabilidade de se inscrever, entender o conteúdo que esses leitores desejam e adquiri-los como assinantes digitais.”As primeiras reuniões começam ainda em junho, com duração total de oito meses de trabalhos. Em julho, as redações dos veículos de comunicação receberão representantes do Google e da consultoria da Mather Economics, que farão as primeiras pesquisas de campo em diversos setores das empresas. Posteriormente, serão feitas palestras e elaboradas soluções para incrementar o modelo de negócio.Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor-executivo do Estado de Minas, diz que o caráter inovador e o engajamento do jornal desde o início nos processos de internet contribuíram para a escolha do EM. “Não é por acaso que o Portal UAI é o nono maior do país, sendo o único regional entre os 10 maiores. Inclusive, os projetos anteriores que fizemos com o Google mostram nossa seriedade e, consequentemente, os resultados positivos que apresentamos”, comenta.Para Alexandre Magno, diretor de operações e negócios digitais do jornal, estamos vivendo uma grande transformação digital, “mudança que afeta diretamente a forma como as pessoas se informam e como as marcas conversam com seus consumidores. Precisamos modernizar nosso modelo de negócio ao máximo e continuar inovando. Uma consultoria como essa é fundamental. Ter o apoio do Google, da Mather Economics e da WAN-IFRA é um privilégio”, finaliza.