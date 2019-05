Desemprego em Minas cresce no primeiro trimestre do ano, revela IBGE

(foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)





(foto: IBGE/ Divulgação)

A taxa de desemprego cresceu em 14 das 27 unidades da Federação no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre do ano passado, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD-C), divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Minas Gerais está entre os estados que registou esta alta. No trimestre de novembro a dezembro de 2018, a taxa de desemprego no estado era de 9,7% e subiu para 11,2% no primeiro tirmestre deste ano.Além de Minas, Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantis, Espirito Santo, Pará, Ceará, São Paulo, Paraná e Santa Caratina também registraram alta. Destes, a maior taxa foi verificada no Acre, que subiu de 13,1% para 18%. Nas outras 13 unidades da federação, a taxa manteve-se estável.









Na passagem do último trimestre de 2018 para o primeiro trimestre deste ano, as maiores altas da taxa de desemprego foram observadas no Acre (de 13,1% para 18%), Goiás (de 8,2% para 10,7%) e Mato Grosso do Sul (de 7% para 9,5%).





Na comparação com o primeiro trimestre de 2018, os estados que registraram alta na taxa foram Roraima (de 10,3% para 15%), Acre (de 14,4% para 18%), Amazonas (de 13,9% para 14,9%) e Santa Catarina (de 6,5% para 7,2%).





Já os estados que tiveram queda na taxa, nesse tipo de comparação, foram Pernambuco (de 17,7% para 16,1%), Minas Gerais (de 12,6% para 11,2%) e Ceará (de 12,8% para 11,4%).