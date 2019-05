UE multa Barclays, RBS, Citi, JPMorgan e MUFG por cartel no câmbio

A Comissão Europeia anunciou nesta quinta-feira uma multa contra cinco bancos, pela participação em dois episódios de cartel no mercado de câmbio à vista. O valor total da multa é de 1,07 bilhão de euros, segundo comunicado. Os bancos atingidos são Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan e MUFG.



A primeira decisão impõe uma multa total de 811,197 milhões sobre Barclays, RBS, Citigroup e JPMorgan. A segunda delas prevê multa total de 257,682 milhões sobre Barclays, RBS e MUFG.



A nota lembra que o UBS estaria envolvido nas duas decisões, mas não foi multado por ter revelado a existência dos cartéis para a Comissão Europeia.



Comissária da União Europeia, Margrethe Vestager afirma que as punições enviam uma "mensagem clara" de que o bloco não tolerará atividades do tipo nos mercados financeiros.



As moedas envolvidas no cartel eram o euro, a libra, o iene, o franco suíço, o dólar, o dólar canadense, o dólar neozelandês, o dólar australiano, a coroa dinamarquesa, a coroa sueca e a coroa norueguesa.