Pesquisa coloca Aeroporto de Confins entre os 15 melhores do mundo

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, está entre os 15 melhores aeroportos do mundo. O ranking foi elaborado pela Air Help, organização especializada em direitos de passageiros aéreos. O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, está entre os 15 melhores aeroportos do mundo. O ranking foi elaborado pela Air Help, organização especializada em direitos de passageiros aéreos.









Além de Confins, outros dois aeroportos brasileiros entraram na lista; o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba (4ª colocação) e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (10ª). O Brasil foi o país que mais teve aeroportos na lista entre os 15 melhores do mundo.





No total, 12 aeroportos brasileiros aparecem no ranking entre os 50 melhores do mundo, como o Aeroporto Internacional de Recife (11ª colocação), o Aeroporto Internacional de Brasília (13ª), o Santos Dumont (17º), no Rio de Janeiro, e o Aeroporto Internacional Pinto Martins (19º), em Fortaleza.





O Aeroporto Internacional Hamad, no Catar, foi considerado o melhor do mundo. Em segundo lugar ficou o Aeroporto Internacional Haneda, em Tóquio, no Japão, seguido do Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia.





Critérios





O ranking avaliou os 132 aeroportos mais conhecidos e mais utilizados do mundo. Para a avaliação, o critério de maior peso foi a pontualidade, responsável por 60% dos pontos. Outros parâmetros analisados foram qualidade do serviço (20% dos pontos) e qualidade do varejo - alimentação e lojas (20% dos pontos).

Companhias aéreas

O ranking também avaliou as melhores companhias aéreas do mundo. A mais bem cotada foi a Qatar Airways, que também foi a vencedora em 2018. A empresa foi avaliada com pontuação 8,23, destacando-se devido à consistência no processamento de reclamações e à alta pontualidade.





Com nota 8,07, a American Airlines ficou na segunda posição e a Aeromexico veio como terceira do ranking, com 8,07 de pontuação.





A companhia brasileira mais bem colocada foi a Azul Airlines, que ficou em 29º lugar. A Gol Intelligent Airlines, segunda melhor brasileira, ficou na 58ª posição. Apesar de terem boa pontuação em termos de serviço e performance de partida e chegada no horário, as companhias aéreas brasileiras foram mal avaliadas no atendimento a queixas de passageiros.





A Azul recebeu nota 8,3 para qualidade do serviço, 8,4 para pontualidade, e apenas 5 para processamento de reclamações. Já a Gol recebeu 8,1 para os serviços, 7,8 para a pontualidade e 3,1 no processamento de reclamações.





"Nosso estudo mostra que as companhias aéreas que colocam os passageiros em primeiro lugar e se responsabilizam pela execução das reclamações de indenização de forma rápida e sem problemas ganham a confiança dos clientes neste mercado altamente competitivo”, avalia o CEO e co-fundador da AirHelp, Henrik Zillmer.



