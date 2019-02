Pesquisa compara preços de bebidas e petiscos em 55 bares de BH

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Sucos e refrigerantes

Porções

2018 x 2019

Alerta

Que Belo Horizonte é a capital dos bares, isso já é consenso firmado no país e mundo afora. Mas a diferença de preços entre um estabelecimento e outro, para o mesmo produto, fica por conta do site Mercado Mineiro, que entre os dias 18 e 25 de janeiro pesquisou 55 barzinhos da capital e, nesta segunda-feira, divulgou o resultado do levantamento. Fiquem atentos, porque a diferença é grande.A começar da tradicional cervejinha, que não pode faltar para quem é butequeiro de carteirinha. As variações são bem significativas. O preço da cerveja Brahma (600ml) pode variar 51%, de R$ 7 até R$ 10,60A cerveja Skol, a variação é ainda maior, chegando a 76%, encontrada de R$ 6 até R$ 10,60.E a diferença de preços não para por aí, confira: Serramalte, de R$ 8,50 até R$ 13,90, diferença de 63%; Original de 600ml, de R$ 8,50 até R$ 12, uma variação de 41%; Bohemia de 600ml, entre R$ 8 e R$ 12, uma variação de 50%; long neck Budweiser (343 ml) foi encontrada de R$ 5 a R$ 8,90, variação de 78%; cerveja Heineken (600ml), pode custar de R$ 9,90 até R$ 14,90, diferença de 50%; e a long neck Stella(275ml), de R$ 5 até R$ 8,90, uma variação de 78%.Já a dose de bebida, foi registrado uma diferença de até 185% no preço cobrado. É o caso da caipirinha, encontrada de R$ 7 a R$ 20. A diferença de preços para a caipivodka não é tão gritante, mas não não deixa de ser significativa, de 156%, tendo em vista preços que variam entre R$ 8,50 e R$ 21,80.O refrigerante em lata 300ml pode custar de R$ 3,50 até R$ 6,20, uma variação de 77%. O suco de Laranja de 300ml, pode custar de R$ 4 até R$ 12, uma variação de 200%.Uma porção de fritas pode custar de R$ 10 até R$ 29, uma variação de 190%. Uma porção de Mandioca Frita pode custar de R$ 10 até R$ 28,90, uma variação de 189%. Uma porção de carne de sol com mandioca pode custar de R$31.80 até R$ 61,90, uma variação de 94%.O site Mercado Mineiro também comparou os preços médios de janeiro de 2018 com janeiro de 2019. A cerveja Heineken de 600ml, foi a que mais subiu pelo preço médio. O valor médio, que era de R$ 10,28, passou para R$ 11,95, um aumento de 16.25%.A cerveja Brahma de 600ml, que custava em média R$ 8,13, subiu para R$ 8,70, um aumento de 7%. A cerveja Skol de 600ml, que custava em média R$ 7,51, subiu para R$ 8,25, um aumento de 9.85%. A caipirinha, que custava em média R$ 11,67, subiu para R$ 12,18, um aumento de 4.37%.O site Mercado Mineiro faz um alerta aos consumidores: É importante ficar de olho no valor final de sua conta para evitar cobrança de produtos e serviços que não foram pedidos.Para os responsáveis do site Mercado Mineiro, cobranças indevidas podem ser justificadas devido ao grande acúmulo de contas e pedidos que geram certa desorganização no estabelecimento, em meio ao volume do público nos horários de maior movimento.