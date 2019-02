Aceleradoras de startups criam programa que vai premiar 20 desenvolvedores de games

(foto: Gustavo Horta/Playbor)

Empreendedores de 20 startups poderão receber aporte de R$ 54 mil e ainda ter acesso ao coworking do Raja Valley. A oportunidade é voltada para desenvolvedores de games e faz parte do Launch Games, programa de pré-aceleração, criado para fomentar o desenvolvimento de jogos em Minas Gerais. Que também possibilitará aos desenvolvedores selecionados – além do valor em dinheiro -, participar de um mês de treinamento, qualificação empreendedora e ter oportunidades de networking.





De acordo com o projeto, as startups selecionadas, que terão acesso ilimitado ao coworking do Raja Valley e terão a chance de apresentar seu projeto para investidores e publicadoras de jogos. “A ideia é selecionar e qualificar equipes com potencial de criar o próximo sucesso dos videogames”, explica João Fialho, CEO do Raja Valley.O Launch Games é o primeiro produto de uma parceria entre a Playbor e o Raja Ventures, empresas que tem experiência na área de fomento de startups de tecnologia e inovação.“Nosso objetivo com esse programa é ajudar a projetar estúdios independentes promissores no mercado nacional e internacional, com um conteúdo rico que foi refinado ao longo dos quase três anos de consultorias prestadas pela Playbor”, destaca Marcelo Freitas, CEO da Playbor.As inscrições estão abertas para empresas de todo o país até o dia 1 de março. O edital completo e as inscrições podem ser feitas no site oficial da Playbor





Os interessados podem descobrir mais informações, conferir o edital completo e se inscrever no Launch Games no site oficial da Playbor.