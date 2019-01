Guedes diz que governo democrático vai abandonar 'legislação fascista da CLT'

(foto: / AFP / CARL DE SOUZA )

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo de Jair Bolsonaro "vai inovar e abandonar a legislação fascista" da CLT, em referência à criação da carteira de trabalho verde e amarela.Segundo ele, o objetivo é absorver pessoas que hoje estão no mercado informal de trabalho e "libertar" os trabalhadores do sistema de repartição da Previdência, pelo qual os ativos contribuem e bancam o pagamento de benefícios de aposentados."Nossa nova previdência tem encontro marcado ali na frente também, temos que libertar futuras gerações desse regime trabalhista e previdenciário que temos hoje", disse Guedes. "O sistema de repartição traz várias bombas, bomba demográfica, bomba do financiamento, muita gente ganha e não contribui, temos que separar assistência de previdência", afirmou.