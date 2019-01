Guedes: Brasil tem 'enorme dificuldade em desregulamentar capital de fora'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que há uma série de investidores querendo entrar no País e participar do processo de concessões e privatizações, mas o Brasil tem "enorme dificuldade em desregulamentar o capital de fora".



Guedes ainda citou que a abertura comercial é "tridimensional", que inclui comércio de bens e serviços, novas tecnologias e investimento estrangeiro direto.



Segundo o ministro, quanto mais fechada a economia, maior é a corrupção e a venda de favores. "Mensalão, petrolão, ocorreram em empresas públicas. Esse é o questionamento, 'lá embaixo' estão perguntando onde estávamos quando o Brasil era saqueado?", disse o ministro.



Guedes disse que há hoje R$ 1 trilhão em tributos não pagos por contencioso e R$ 300 bilhões em desoneração de tributos. "Quem sabe se imposto fosse mais baixo todo mundo pagava? Não tinha Refis? Aliás, acabar com Refis é prioridade", disse.



Ele ressaltou que nos próximos 30 dias haverá uma série de medidas simplificadoras. "Bolsonaro sugeriu, por exemplo, por que carteira de motorista tem que ter validade de 5 anos? Não pode ser 10 anos?", afirmou.