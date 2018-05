Motoristas fazem fila em postos de BH à espera de gasolina

No posto Wap, na Avenida Amazonas, os carros começaram a chegar no início da tarde (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A. Press)

Caminhões chegam escoltados à Regap para abastecer e trazer gasolina para os postos (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A. Press)

No posto Fênix, os funcionários avisaram que não vai ter gasolina mas não adiantou (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A. Press)

Mal foi divulgada a informação de que alguns postos vão receber gasolina nesta segunda-feira (28) na Região Metropolitana de Belo Horizonte e as filas voltaram a se formar nos estabelecimentos. Os motoristas insistem em esperar pelo combustível até quando são avisados de que ele não chegará no local em que estão.Mais de 10 caminhões-tanque bitrem estão sendo escoltados agora pela Polícia Militar na BR-381 em direção a BH. Na Avenida Amazonas e BR-381, motoristas já fazem fila, mesmo com postos ainda fechados.No Carrefour Contagem, a fila dá volta no hipermercado, mas o posto também está fechado.No posto Wap, na Avenida Amazonas, Bairro Nova Suíça, o gerente Welder Ferreira disse que não há nenhuma garantia da chegada da gasolina. “Já falamos com as pessoas que não tem expectativa mas o povo está preferindo ficar na fila assim mesmo para garantir, caso chegue combustível.”Também na Avenida Amazonas, começam a chegar carros no posto Fênix Estoril. Os vendedores avisaram que não vai chegar combustível. Segundo os funcionários, os caminhões que serão escoltados pela polícia vão atender a postos do tipo CIF, que são aqueles que tem transportadora própria. Nos estabelecimentos do tipo Fobe, que dependem de transportadora, não vai chegar gasolina hoje.