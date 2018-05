Presidente do Sincopetro pede que redução de preços chegue aos postos

(foto: Sinpospetro Campinas)

Em entrevista à Rádio Eldorado, de São Paulo, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva Gouveia, disse que sua relação não é direta com a Petrobras, e sim com distribuidora de petróleo."O que não é justo é o governo falar que vai abaixar o preço e os postos não receberem o repasse. Toda vez que o governo fala um valor, nunca chega aos postos", disse ele.

Caminhoneiros mantêm bloqueios nesta segunda-feira



Volta ao trabalho deve acontecer hoje, diz líder de caminhoneiros



Gouveia ressaltou ainda que os supermercados estão determinando a quantidade de produtos que o consumidor pode comprar, e que talvez os postos de combustível tenham de fazer o mesmo para ter uma melhor capacidade de abastecimento.