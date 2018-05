Paralisação dos caminhoneiros prejudica pedidos de pizza em BH

Funcionários estão se desdobrando para atender os pedidos na noite deste domingo (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

Uma cultura dos brasileiros também sofre com a falta de combustível provocada pela paralisação dos caminhoneiros. Os pedidos de pizza na noite deste domingo estão prejudicados em Belo Horizonte. Lojas estão trabalhando com menos funcionários e as entregas estão com atrasos. Alguns estabelecimentos limitaram o número de bairros para entrega e outros sequer abriram as portas.O jornalfez um levantamento em algumas lojas na noite deste domingo. Na Pizzaria Mangabeiras, segundo uma funcionária, motociclistas não foram trabalhar. A unidade do Bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte, está fechada. Os pedidos estão demorando de 40 minutos a uma hora para serem entregues.Os atrasos também acontecem na Domino's Pizza. De acordo com Jaime Corradi, gerente da loja localizada na Avenida do Contorno, no Bairro Prado, na Região Oeste, funcionários não foram trabalhar devido a falta de ônibus, que não circularam em BH neste domingo. “O quadro de funcionários está em 50%. Estamos com somente cinco pessoas em vez de 11. Os pedidos estão demorando de 45 a 50 minutos para serem entregues, mas as vendas estão ótimas”, disse.Na Pizza Pezzi, devido à falta de funcionários, há restrição de bairros. “Tivemos pouca gente hoje. Por isso, estamos entregando em apenas alguns bairros ao redor do Centro. O tempo de entrega não foi alterado”, afirmou Lucas Henrique, funcionário do estabelecimento.Na Pizzaria Burnet's, no Bairro Carlos Prates, localizado na Região Noroeste, o serviço funciona normalmente neste domingo. Segundo uma funcionária da loja, há muita demanda e a entrega acontece normalmente. Porém, ela explicou que não terão o serviço nesta segunda e terça-feira.