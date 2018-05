Empresas de telecomunicações dizem que serviços de telefone e Internet podem ser prejudicados

(foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Mais apelos

As prestadoras de telecomunicações pediram neste domingo (27) à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) prioridade para o abastecimento da frota de veículos utilizados na manutenção das redes e proteção da infraestrutura crítica das teles. De acordo com as empresas, os estoques de combustível estão “praticamente zerados”, o que pode levar à suspensão dos serviços de telefone e Internet para o consumidor individual e para atividades essenciais, como hospitais, bombeiros e segurança pública.Por meio do SindiTelebrasil, as empresas também solicitam a escolta de caminhões-tanque até os reservatórios de abastecimento dos geradores usados nas centrais de telecomunicações. Os geradores são acionados em casos de falta de energia comercial.A falta de combustível inviabiliza as atividades de manutenção e reparo e pode dificultar o atendimento de falhas massivas, que, segundo o SindiTelebrasil, podem interromper diversos serviços de telecomunicações e atingir milhares ou até milhões de pessoas.Diferentes entidades emitiram nota hoje apelando para que os caminhoneiros encerrem a greve que provocou impacto em vários serviços do país.A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) manifestou preocupação com o funcionamento das instituições hospitalares. Segundo a entidade, além do risco de falta de insumos e medicamentos, há também dificuldade de acesso dos médicos e funcionários para chegarem aos hospitais.A associação alerta que também há escassez de alimentos para dieta dos pacientes internados e ambulâncias estão paradas por falta de combustível. Tem faltado ainda entrega dos serviços de lavanderia e problemas do recolhimento de lixo hospitalar e o estoque do banco de sangue pode ser prejudicado.A entidade alerta que, se não for adotada nenhuma medida imediata, a partir de amanhã (28) muitos hospitais não conseguirão dar continuidade ao atendimento de pacientes.