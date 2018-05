Produtos começam a faltar nos supermercados de BH

(foto: Carlos Marcelo/EM/D.A Press)

Com a corrida para estocar alimentos em casa, gôndolas de supermercados começam a ficar vazias. Na tarde desta sexta-feira, por exemplo, a prateleira de pães de um supermercado no Funcionários tinha poucas opções para o consumidor.Nos supermercados da capital, os consumidores enfrentaram várias filas na manhã desta sexta-feira.O temor é que com a greve dos caminhoneiros, iniciada na segunda-feira, haja um desabatecimento de alimentos. A dúvida a respeito tomou conta das redes sociais e mensagens de WhatsApp.