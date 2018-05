Greve dos caminhoneiros: Carrefour limita compra a cinco produtos por item em BH

No Carrefour Floresta, o aviso também fala sobre a greve dos caminhoneiros (foto: Juliana Cipriani / EM / D.A. Press)

O Carrefour do BH Shopping colocou aviso e pediu compreensão dos clientes (foto: Divulgação)

A procura das pessoas pelo abastecimento de alimentos já gerou impacto na rede de supermercados Carrefour, em Belo Horizonte. Na unidade do BH Shopping, os clientes são informados de serão vendidos até cinco produtos de cada item. O motivo é a greve dos caminhoneiros.Os funcionários confirmaram a restrição mas o diretor da loja, procurado para falar sobre o assunto, estava em reunião.“Atenção clientes, devido à greve dos caminhoneiros e para que todos os clientes consigam aproveitar nossos preços e ofertas, estamos limitando a venda a no máximo 5 unidades de cada item por compra”, diz o aviso.O supermercado pede a compreensão dos clientes.No Carrefour Floresta, na Avenida do Contorno, também foi afixado aviso do racionamento na entrada.