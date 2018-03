Dados indicam recuperação da economia em Minas

A Fundação João Pinheiro divulga nesta quarta-feira os resultados da atividade econômica em Minas Gerais no quarto trimestre de 2017, medidos pelo Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do estado).





Os dados indicam a recuperação da economia, com taxa positiva do PIB, que reverte a queda de 0,7% observada de julho a setembro do ano passado. Parte da reação já é conhecida por meio da melhora da geração de empregos com a carteira assinada em Minas.O estado apresentou em 2017 saldo (diferença entre contratações e demissões) favorável de 24,3 mil postos de trabalho formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.Houve evolução também positiva das vagas com registro em janeiro, quando a economia mineira abriu 8,3 mil empregos formais, melhor desempenho dos últimos seis anos.