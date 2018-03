Pimentel lança programa '+Artesanato' para estimular arte popular em Minas

A artesã Cecília Matias, de Ouro Preto, recebeu das mãos do governador Fernando Pimentel a Carteira Nacional do Artesão (foto: Divulgação )

Renda e identidade





O governo de Minas lança nesta segunda-feira oficialmente o programa +Artesanato, a primeira política pública voltada para o setor no estado, envolvendo uma série de ações destinadas a apoiar e impulsionar a atividade.Estima-se que o estado tenha hoje cerca de 300 mil artesãos e artesãs e que o trabalho deles movimente aproximadamente R$ 300 milhões por ano. O lançamento está sendo feito numa data especial, uma vez que hoje é comemorado o Dia Nacional do Artesão.Além de reunir todas as ações do Estado para o setor, o programa +Artesanato também será responsável pela elaboração do Plano Quadrienal de Desenvolvimento do Artesanato de Minas Gerais.Com as duas iniciativas, as ações serão coordenadas para incentivar a formalização e a organização da cadeia produtiva formada por artesãos e associações e no sentido de preservar a tradição artesanal, identidade local e senso de comunidade.Neste ano, grupos de trabalho constituídos para definir as diretrizes do plano e o Comitê Gestor do programa estarão envolvidos na promoção de eventos e fóruns para debater e divulgar suas ações, acompanhar e apoiar as iniciativas necessárias à sua implementação.A 2ª Semana do Artesanato Mineiro contará com mutirão de cadastramento na Penitenciária Feminina Estevão Pinto, entrega da Carteira do Artesão, lançamento do Portal do Artesão, abertura de exposição e lançamento de livro, entre outras destaques da programação.Para o subsecretário da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif) e coordenador do programa +Artesanato, Pedro Leão, o estado gera oportunidade para o artesanato e oferece uma resposta dinâmica à crise econômica que também afeta artesãos e artesãs."O + Artesanato vem para pagar uma dívida histórica com um setor de quase meio milhão de mineiros. Retiramos o artesão do ‘coitadismo’ e o colocamos como vetor de desenvolvimento econômico”, afirma Pedro Leão.Mostra da importância que a nova política estadual ganhou, o governador Fernando Pimentel entregou à artesã Cecília Matias do Carmo Ferreira, de Ouro Preto a Carteira Nacional do Artesão.Aos 80 anos, nascida e criada na cidade histórica da Região Central de Minas Gerais, Cecília, que é conhecida pelo seu trabalho manual de ponto de arraiolo, recebeu a visita de Pimentel em seu ateliê.Criada em 2012 pelo pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a carteira do artesão regulamenta a atividade artesanal e possibilita que o titular do documento tenha acesso a cursos de capacitação, feiras e eventos ligados ao artesanato.“Além de ter uma identidade como artesão, profissionalizado o trabalho, ela (a carteira) concede direito a crédito nos bancos oficiais, além de descontos para o artesão em diversos estabelecimentos”, explicou o governador.Pimentel destacou que à época em que o documento foi instituído, quando ele ocupava o cargo de ministro da Indústria e Comércio Exterior, durante o governo da presidenta Dilma, não havia nenhum projeto de apoio à arte popular no país.Com 56 anos de experiência na produção de tapetes, colchas e demais produtos artesanais com os chamados pontos de arraiolo, dona Cecília se tornou referência em Ouro Preto nessa técnica secular, característica da vila de Arraiolos, no Alentejo, em Portugal.A artesã vende seu produto nas feiras e lojas de Ouro Preto, além de participar de exposições em outras cidades. “Essa carteira significa muito para a gente, que somos pessoas trabalhadoras. Agora todo mundo pode ver que o nosso serviço é garantido, que sou eu mesma quem faço. É tudo feito à mão. Isso dá muito mais valor ao nosso trabalho. Tem trabalho que dura oito, nove meses para terminar. É feito ponto por ponto”, contou dona Cecília.O programa +Artesanato foi também bem recebido entre artesãos do estado. Edgard Giarola, de Juiz de Fora aplica todo o seu talento na produção de caixas organizadoras para joias, relógios, óculos e canetas e, graças à ações de incentivo, expõe seu trabalho em feiras, eventos primordiais para garantia de renda e divulgação da arte popular feita no estado.“Vivemos do trabalho de nossas mãos e este apoio é de grande importância, pois sem investimento muitos artesãos não dariam vida a seu dom”, comenta Giarola.Outra artesã que está feliz com o programa lançado pelo governo estadual é Elisabete Rosa Soares, presidente da ECO Ações Unidas, nome fantasia da Associação de Artesãos do Bairro Boa Vista (AABBV), em Belo Horizonte.“O aluguel de stands para a exposição do trabalho dos artesãos tem um valor elevado. Na Feira Nacional de Artesanato, por exemplo, o metro quadrado vale R$ 350 e, na condição financeira do nosso artesão, seria quase impossível arcar com esse custo. Assim, o apoio para custeio à participação em feiras e exposições é fundamental”, destaca.Ao abrir a 28ª Feira Nacional de Artesanato, em dezembro de 2017, no Expominas, o governador Fernando Pimentel falou da importância do trabalho dos artesãos para Minas.“O artesanato faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Vou mais fundo. Faz parte da nossa alma. O artesanato, no fundo, nunca esteve no centro das preocupações do governo, e agora está”, disse. Segundo ele, o artesanato retrata aquilo que Minas representa.