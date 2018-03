Rodoviária de BH ganha redes de fast food Bobs, Giraffas e Subway

Redes de alimentação trazem cardápio variado para quem tem pressa de fazer um lanche antes da viagem ou passa pelo hipercentro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Com a revitalização do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, algumas das principais redes de fast food decidiram “apostar” no público que ainda prefere viajar de ônibus. E não é para menos: passam diariamente pela rodoviária cerca de 40 mil passageiros – sem contar o público que circula ou trabalha na região central. Pensando nesse filão de mercado, nos últimos dois meses Giraffas, Bobs e Subway inauguraram lojas no local. A promessa é manter os preços praticados em outras unidades.Quem passou pela rodoviária na segunda-feira passada pode acompanhar a inauguração de mais uma loja do Bobs na capital mineira. “Há um movimento espetacular em Belo Horizonte. A nossa meta é trazer mais uma opção para atender a expectativa do consumidor e criar um polo de consumo não só na rodoviária, mas em toda aquela região”, diz Marcelo Farrel, diretor-geral da rede Bobs.





Para atrair um público estimado de 15 mil clientes por mês, o Bobs aposta em tecnologia. Além do cardápio tradicional, os clientes terão acesso aos totens de atendimento – terminais onde é possível personalizar o sanduíche e os acompanhamentos e fazer o pagamento com cartão. Uma máquina na cozinha vai imprimir o pedido e o cliente é chamado pela senha. Outra opção é fazer o pedido via aplicativo, no caminho para a rodoviária.



“A loja da rodoviária tem hoje o que de mais moderno existe no mundo em termos de oferta Bobs”, comemora Farrel. A nova loja conta com 22 funcionários diretos. Em todo o estado são 72 pontos de venda e a empresa estima inaugurar mais 10 lojas ao longo de 2018 – um investimento total de R$ 15 milhões.



A Giraffas tinha planos de investir R$ 1 milhão na terceira loja de Belo Horizonte – e escolheu como melhor opção a rodoviária. “A decisão estratégica do Giraffas é estar presente no dia a dia da vida do consumidor. Se vão ao shopping, a terminais rodoviários e aeroportos, a gente quer participar dessa jornada também”, explica Eduardo Guerra, diretor de expansão da Giraffas.

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

De acordo com Eduardo Guerra, faz parte dos planos da rede novas lojas em terminais rodoviários e aeroportos de todo o Brasil. “A loja na rodoviária foi uma oportunidade que estava dentro do nosso perfil”, comentou. A Giraffas contabiliza 13 lojas em Minas Gerais, sendo três delas na capital, e já há conversas para instalar uma unidade no Aeroporto de Confins. Os planos da rede incluem mais cinco lojas em Minas Gerais ainda em 2018, com o custo total de R$ 3 milhões.



Primeira a chegar à rodoviária de BH, poucos dias antes do feriado do Carnaval, a Subway comemora uma venda semanal média de 4 mil unidades. Número considerado muito bom para quem investiu aproximadamente R$ 400 mil na inauguração da 70ª loja na capital mineira. A marca está passando por um processo de transformação, com mudança na decoração e no visual. A loja da rodoviária é a primeira com a nova identidade, segundo Luís Felipe Ribeiro, agente de desenvolvimento da Subway em Minas Gerais e Espírito Santo.



“A gente sempre procura pontos com grande fluxo de pessoas. Dependendo da localização, uma loja vende pouco no final de semana e feriado. Na rodoviária é justamente contrário, sempre tem um movimento interessante”, conta Luis Felipe. Há lojas nas rodoviárias de várias capitais, como São Paulo, Vitória, Salvador e Brasília. A Subway tem 172 lojas em todo o estado, sendo 105 na Grande BH.



Revitalização As obras na rodoviária tiveram início em 2016, com previsão de investimento de R$ 40 milhões. O terminal foi reassumido pelo governo de Minas, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (Codemig), e sua controlada, a Prominas. O projeto incluiu a troca das 700 cadeiras da sala de embarque e de 11 bebedouros danificados, a construção de um auditório e a reforma dos banheiros, além de parte dos pisos. Desde 2017, a gestão das lojas está nas mãos do grupo Socicam – empresa vencedora da licitação que terceirizou os espaços comerciais da rodoviária. Atualmente são mais de 3 mil metros quadrados de área disponível para lojas.