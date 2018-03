Ovo de Páscoa está menor e mais caro em BH, diz pesquisa

A pesquisa mostrou casos em que o chocolate diminuiu e o preço subiu (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.)

Os ovos de Páscoa já estão nas prateleiras das lojas de Belo Horizonte, mas os consumidores devem esperar e pesquisar um pouco mais para evitar os preços salgados. Pesquisa do site Mercado Mineiro divulgada nesta segunda-feira (12) mostra que a variação é grande e que, em alguns casos, os produtos tiveram a quantidade de chocolate reduzida e estão custando mais caro. Por isso, é preciso ficar atento.Consulta feita entre os dias 6 e 9 de março em 10 supermercados e lojas de departamento mostra que os ovos, caixas de bombons e barras de chocolate são encontrados com uma variação de até 62%. Na pesquisa disponível no site , foram consultados todos os ovos de chocolate das marcas Nestle, Garoto, Lacta e Ferrero.Segundo o Mercado Mineiro, o ovo Lacta Shot, que pesava 236g e custava R$ 26,87 em 2017, passou a ter 223g e custar R$ 36,50 este ano, um aumento no preço de 35,85%, sendo que a quantidade e chocolate caiu 5,83%. Outro produto pesquisado foi o Galak. O ovo pesava 210g em 2017 e custava R$ 31,32. Em 2018, passou a ter 185g e custar R$ 35,22, ou seja, são 13,51% a menos de chocolate por um preço 12,46% maior. Outro queridinho entre os ovos, o Serenata de Amor, de acordo com a pesquisa, foi reduzido de 220g para 190g (15,97% a menos), passando a custar 15,45% a mais (de R$ 31,19, o preço foi para R$ 36,01).“É aquela velha história da indústria querendo de alguma forma enganar o consumidor. Vimos alguns ovos que subiram de preço, assim como caixas de bombom e chocolate, e que caíram de quantidade”, afirma o diretor do site, Feliciano Abreu.Ele aconselha os consumidores a pesquisar muito e, ao contrário de outras ocasiões, esperar para comprar os produtos mais perto da Páscoa. “Os ovos estão chegando agora. O ideal é comprar uma semana antes da Páscoa, quando a gente vê que os preços caem bastante, embora a demanda também aumente”, disse. Segundo Abreu, essa redução ocorre porque os ovos são produtos muito específicos e sazonais. “É claro que para comprar mais barato o consumidor deve estar sempre pesquisando e trocando informações de oferta”, diz.As variações de preço também foram significativa nas barras de chocolate, opção mais barata para quem abre mão dos ovos, e caixas de bombom. As barras estão variando de cerca de R$ 3,99 a R$ 6,99, dependendo das marcas. A pesquisa encontrou variação entre os mesmos produtos de até 62,9%.