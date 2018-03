Quer lucrar com a Páscoa? Cursos a partir de R$ 12 ensinam a fazer guloseimas

(foto: Jair Amaral/E/M/D.A Press) A tradicional troca de ovos de chocolate durante a Páscoa gera oportunidade de negócio e renda extra para muita gente, como prova o aumento na oferta e na procura de cursos que ensinam como produzir, precificar e vender delícias na temática.

Com investimento a partir de R$ 12 (para cursos com 2h30 de duração) até propostas em que profissionais renomados do setor ministram oficinas que duram o dia todo (e custam a partir de R$120), há capacitação para todo o tipo de demanda e de bolso, como descreve Ana Paula dos Santos, gerente comercial da Maria Chocolate. “Desde a inauguração da loja, em 1990, oferecemos cursos de confeitaria com aulas práticas e teóricas que objetivam ensinar pessoas a terem renda extra ou mesmo uma profissão. Eles são disponibilizados o ano todo e, na época que antecede a Páscoa, a grade aumenta bastante. Tanto que lançamos a oferta temática em dezembro e desde então a procura tem superado nossas expectativas com alunos inscritos mesmo no mês das férias e até na quarta-feira de cinzas”, comemora. Vale registrar que o programa de oferta de cursos segue durante todo o mês de março, com a última aula prevista para o dia 27, já na Semana Santa, também com módulos direcionados ao público infantil.

Ovo de colher (foto: Fernanda Abdo/divulgação)



Entre as opções, Ana destaca os cursos promovidos por fornecedores de matérias-primas por serem os mais em conta, R$ 12, valor que é revertido para compras no término da aula em que ensinam a produzir ovos de colher, trufados, decorados e cupcakes. Ela cita ainda as Oficinas de Páscoa, aula prática em que o aluno produz um ovo em classe e já leva o produto para casa. O custo é R$ 48, com R$ 10 revertidos para consumo de matéria-prima.

Curso com a confeiteira Renata Penido (foto: Jair Amaral/E/M/D.A Press)



Renda o ano inteiro - Assim como a oferta de cursos, o público que procura as aulas é variado, segundo Ana Paula. “A cada ano tem aumentado, com pessoas vindo cada vez mais cedo já que é possível iniciar um negócio de confeitaria com investimento baixo, a partir de R$ 150, R$ 200, valor que permite a compra de matéria-prima e embalagens para começar a produzir”. E reforça: “Principalmente em tempos de crise econômica, a área de alimentos é uma aposta que dá retorno rápido: chocolate é renda o ano inteiro. Tanto que a demanda é maior agora, muitos clientes começam na Páscoa para gerar renda extra, mas o negócio pode evoluir e se tornar até mesmo a atividade principal”, avisa. Ana informa que entre o público também há os que querem aprender por hobby, a fim de produzir doces para reunir a família no domingo de Páscoa e até crianças, que participam das oficinas por pura diversão.

Sobre o retorno financeiro, a gerente afirma que o lucro pode até mesmo ultrapassar os 100%. “Falando só do chocolate, o kg do nacional custa entre R$ 23 e R$ 30 e rende, em média, quatro ovos de 250g cujo valor médio de venda está na faixa de R$ 40. Então, a margem de lucro é de 100% para cima, lembrando que os cursos também ensinam os alunos a precificar, a embalar e fornecem outras dicas de venda.”

"Oferecemos cursos de confeitaria com aulas práticas e teóricas que objetivam ensinar pessoas a terem renda extra ou mesmo uma profissão. Há capacitação para todo o tipo de demanda e de bolso." Ana Paula dos Santos, gerente comercial da Maria Chocolate



Entre as tendências para temporada 2018, ela destaca os ovos recheados e o desconstruído, produto disposto em embalagem de plástico com base que lembra o ovo tradicional de chocolate mas que, na verdade, leva recheios inovadores e finalização especial com a decoração de guloseimas como barrinhas e tubetes.

Ovo desconstruído (foto: Maria Chocolate/divulgação)



Mão na massa e lucro à vista

Professora Vera Mercato mostra a produção (foto: Jair Amaral/E/M/D.A Press)

Craque na produção de bolos decorados para festas e casamentos, Marcos Silva, 31 anos, estudante de engenharia, não pensou duas vezes para incrementar o pequeno negócio por meio da venda de produtos para a Páscoa. Para tanto, buscou capacitação especializada no curso temático da escola Scrapmix, da professora Sheila Patrícia Silveira Soares Eckert. “Enxerguei a boa oportunidade de ganhar dinheiro, principalmente com a oferta de ovos de colher, como são chamados os produtos recheados até a borda de cada banda”, conta. Em pouco tempo, recebeu a encomenda de 400 unidades. “Ofereço ovos de diversos sabores e tamanhos, com preços variados: R$ 70 o de 1kg, R$ 55 o de 750g e R$ 45 o de 500g. Os sabores que mais fazem sucesso são os de brigadeiro e leite Ninho e o brigadeiro com bolo de cenoura. Vivo da confeitaria e a Páscoa é uma excelente oportunidade tanto para fazer caixa com margens de lucro que variam de 120% a 130% quanto para tornar meu nome mais conhecido no mercado”, aponta.

Também aluna da Scrapmix, Ranata Carvalho Britto, 32 anos, publicitária, decidiu apostar na produção de Páscoa para sentir o mercado e promover o pequeno negócio que está lançando com a amiga e sócia, a professora Daniele Caetano, uma confeitaria. “Sempre fiz bolos e doces por hobby, para aniversários da família, e, frente às dificuldades de mercado na minha área, me associei a Dani com o objetivo de investir na produção de forma profissional. Vimos na Páscoa, época do ano que rende mais lucro, como oportunidade para lançar a Doce Pedaço com a oferta de ovos e de biscoitos decorados e de chocolate”. Finalizando a identidade visual da empresa e o cardápio oficial, Renata conta que vem se preparando para a data desde o mês de janeiro. Tanto que já concluiu os cursos de ovos de corte e de colher, e, a sócia, de ovos de pote e biscoitos decorados. “Principal canal de vendas e vitrine para os produtos é a rede social Instagram”, aponta ele. A oferta, conta, inclui desde ovos de 50g (unidade vendida a R$ 8) até maiores e de recheios sofisticados como Nutella, com preço na casa dos R$ 55. “ Fizemos um planejamento para desenvolver produtos e sentir o mercado durante este ano com a meta de dedicação exclusiva para a confeitaria em 2019”, almeja.

Oportunidade e criatividade

(foto: Ramon Lisboa/E.M/D.A Press)



Do outro lado do balcão, a professora Patrícia Eckert se ancora na própria história para inspirar os pupilos. Pedagoga, deixou a área depois de ganhar a terceira filha e decidir se dedicar mais à educação das crianças. Começou com a produção de enfeites para festas, depois passou a confeitar cupcakes e pão de mel, bolos e doces, e se especializou de vez. “Fiz vários cursos e fui me apaixonado cada vez mais pela confeitaria, tanto que, com o passar dos anos, me vi apta a dar aulas e fundei a Scrapmix, escola em que o fundamental é passar a técnicas para o aluno: como fazer, o que fazer, o que dá certo e o porquê de dar errado”.

Na temática Páscoa, ela oferece cursos para a produção de ovos decorados, de colher, de pote, trufados e de corte, além de doces confeitados. O valor de cada módulo é R$ 80, com duração de 4h aula. Entre os alunos, destaca, há principalmente pessoas que estão tentando se inserir ou voltar ao mercado de trabalho e, ainda, mães que querem trabalhar em casa, ao lado dos filhos. A demanda, conta, é cada vez maior. “Justificativa vem da possibilidade de um investimento pequeno para começar a produzir. E sempre digo ao aluno para ir adquirindo matéria-prima, utensílios e insumos conforme a encomenda, para evitar dívidas”. Outra dica da professora é aproveitar ao máximo cada ingrediente. “Scrap é uma palavra em inglês que quer dizer utilizar algo que seria jogado fora para criar outra coisa. E é exatamente o que faço: para rechear um cupcake, por exemplo, é preciso retirar o miolo. O que fazer com este miolo? Comer? Jogar fora? Não... Ensino a fazer cakepop, fazer mais dinheiro, levando os alunos a abusarem da criatividade”.





Patrícia apresenta guloseimas (foto: Ramon Lisboa/E.M/D.A Press)

Também a agenda de cursos da escola de culinária da rede de supermercados Decisão Atacarejo tem feito sucesso. Palavra de Valéria Bax, diretora de marketing e fundadora da escola que existe há mais de 12 anos. “Começamos no ramo de bomboniere, investindo nos cursos para ajudar a alavancar vendas e contribuir com a formação de clientes. Hoje, trabalhamos em parceria com várias indústrias e também por iniciativa própria, sempre com o objetivo de levar oportunidade de gerar renda extra para a comunidade. Só no ano passado, 6 mil alunos passaram por aqui, sendo 70% na área de confeitaria”, revela.

Para a Páscoa, a escola promove cursos de ovos de colher e preenchidos com camadas de bolo, trufados e abertos, além de cupcake com decoração temática, entre outros. Exemplos são o Especial de ovos de Páscoa (R$ 20) e o Recheios para ovos de Páscoa (R$ 45). As inscrições são feitas diretamente nas unidades da rede ou via Sympla. “Conheço muitas histórias de pessoas que se profissionalizaram no ramo e hoje vivem disso não só na Páscoa, mas durante todo o ano pois a confeitaria é uma área que tem crescido, em muito impulsionada pela criatividade na produção de doces temáticos, inclusive em forma de joias ou nas linhas Disney e super-herois, entre outas. Trata-se de um universo de possibilidades ilimitado”, finaliza Valéria Bax.





Serviço:

Ana Paula dos Santos: "é possível começar o negócio com pouco investimento" (foto: Jair Amaral/E/M/D.A Press)

Maria Chocolate - https://www.mariachocolate.com.br/

Rua Timbiras, 1.940 – Lourdes

Telefone: (31) 2112-4955

Scrapmix – Escola de doceria e confeitaria - https://www.scrapmix.com.br

Avenida dos Engenheiros, 891 – Alípio de Melo

Telefone: (31) 4101-1416





Escola de culinária Decisão Atacarejo - http://decisaoatacarejo.com/escola-de-culinaria/

Avenida Olegário Maciel, 721 – Centro

Telefone: (31)3207-9013