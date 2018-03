Em 132 anos de história, Coca-Cola vai fabricar bebida alcoólica pela primeira vez

Coca-Cola pretende arriscar no mercado das bebidas alcoólicas (foto: Reprodução/Pixabay) Pesquisa da Kantar Worldpanel, que analisa comportamentos dos consumidores, garante que a Coca-Cola é a marca mais vendida do mundo. A partir de agora, a empresa dos Estados Unidos também quer alcançar o mercado das bebidas alcoólicas.





12:00 - 07/03/2018 Latam aposta no fortalecimento dos 'hubs' para superar turbulência Pelo menos é o que vai acontecer na Ásia. De acordo com Jorge Garduño, presidente da marca no Japão, a organização vai produzir latas de 'Chu-hi', uma bebida gaseificada com teor alcoólico entre 3% e 8%, o mesmo das cervejas industriais.





O líquido se assemelha muito aos ices vendidos no Brasil, que têm vodca como base. A princípio, a bebida será comercializada somente no Japão, mas, de acordo com Jorge Garduño, pode chegar a outros países.

