Banco do Japão deve silenciar nesta semana sobre fim do afrouxamento monetário

Tóquio, 07 - O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) provavelmente manterá o silêncio em sua próxima reunião, amanhã e na sexta-feira, sobre as condições em que começará a reduzir suas agressivas medidas de afrouxamento monetário, apesar da recente disposição demonstrada pelo presidente da instituição, Haruhiko Kuroda, para discutir um cronograma para o desmonte gradual desse programa.



Investidores e políticos japoneses vêm pedindo mais detalhes sobre a estratégia de saída do afrouxamento. A relutância em revelar quaisquer condições ou cenários para abandonar as medidas, contudo, vem justamente da preocupação da instituição em relação à possibilidade de causar confusão ou desencadear movimentos bruscos de mercado, de acordo com fontes familiarizadas com a postura do banco central japonês.



Na última sexta-feira (2), após Kuroda afirmar em depoimento ao parlamento do Japão que o BoJ provavelmente consideraria um desembarque de sua política de afrouxamento no ano fiscal que começa em abril de 2019, o rendimento dos bonds de 10 anos do governo japonês quase dobrou e o iene ganhou força em relação ao dólar. (Dow Jones Newswires)